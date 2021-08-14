Вашингтон, 15 августа, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Более 50 человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом в американском штате Нью-Йорк. Об этом 15 августа сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Туристический автобус, в котором находилось 57 человек, включая водителя, попал в ДТП на трассе по пути к Ниагарскому водопаду. Автобус слетел с шоссе и лёг на бок на обочине дороги. Уточняется, что среди пострадавших есть дети.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города Сиракузы, который расположен недалеко от места аварии. Отмечается, что как минимум три человека получили серьёзные травмы.

Из-за ДТП полиция перекрыла часть автодороги на несколько часов. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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