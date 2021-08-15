Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Президент США Джо Байден санкционировал размещение в Афганистане американского военного контингента для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. Об этом говорится в распространённом 14 августа пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

Вывод войск США из Афганистана

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«Исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США», — сообщил Байден, отметив, что группировка обеспечит безопасный вывод персонала США и американских партнёров.

Президент США пообещал дать «решительный военный ответ» талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если те поставят под угрозу персонал или американскую миссию. По словам Байдена, об этом террористам дали понять на встрече в столице Катара.

Ранее американские СМИ сообщили, что часть помогавших США во время военной операции в Афганистане могут быть перемещены в Катар.

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