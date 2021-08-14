Порт-о-Пренс, 15 августа, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Помощь пострадавшим во время землетрясения на Гаити оказывают медики с Кубы, оказавшиеся в зоне бедствия во время командировки. Об этом 14 августа сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Zeml.info Землетрясение

Паррилья выразил соболезнования народу и правительству Гаити, родственникам погибших и подтвердил солидарность с жителями страны. Глава МИД Кубы уточнил, что кубинские медики будут оказывать помощь раненым во время землетрясения и за пределами больниц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами землетрясения магнитудой 7,2 на Гаити стали 29 человек.