Кабул, , 00:35 — REGNUM Раликальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о захвате города Мехтарлам, административного центра провинции Лагман в восточной части Афганистана. Заявление было опубликовано 14 августа официальным представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллой Муджахидом на его странице в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Забихулла Муджахид сообщил о переходе под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Мехтарлам. По его словам, боевики захватили губернатора, начальника полиции города, разведывательное управление и другие органы управления провинцией.

Также представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметил, что правительственные силы понесли большие потери и оставили свои позиции, обратившись в бегство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под контроль боевиков из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане отошли 90% территории страны. Фактически, правительственные силы удерживают лишь провинцию Кабул и одноименную столицу государства.

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