Грозный, 14 августа, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Футболисты грозненского «Ахмата» на своем поле переиграли московское «Динамо» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 14 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Даниил Уткин и Владислав Карапузов. У гостей мяч забил Себастьян Шиманьский.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Футболисты «Ахмата», в активе которых шесть баллов, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа футболисты «Ростова» на своем поле уступили московскому ЦСКА в матче четвертого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счетом 1:3, прошла 14 августа на «Ростов Арене».

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