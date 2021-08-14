Вашингтон, 14 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Администрация президента США разрабатывает планы по вакцинации населения третьей дозой препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус. США

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Как отмечается в издании, вакцина будет применяться к некоторым категориям населения, в частности лицам, проживающим в домах для престарелых.

Колумнисты издания подчеркивают, что возможное введение подобных мер связано с очередной волной коронавирусной инфекции.