Луганск, 14 августа, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Остекление школы № 12 в микрорайоне Горняцкий Перевальска (Луганская Народная Республика) повреждено после взрыва. Об этом 14 августа сообщили «Луганскому Информационному Центру» в администрации Перевальского района.

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«Произошел взрыв неизвестного предмета в районе 12-й школы, — говорится в сообщении. — Повреждено 28 окон».

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты МВД и МЧС ЛНР, прибывшие на место ЧП, выясняют причины взрыва.

Как передавало ИА REGNUM, 12 августа в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение во время обстрела киевскими боевиками поселка Лозовое.