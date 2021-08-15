Тегеран, 15 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. 14 августа глава Торгово-промышленной палаты Ирана и России заявил, что Исламской Республике необходимо улучшить свою инфраструктуру для торговли с соседями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNAХади Тижуш Табанотметил, что самая высокая доля внешней торговли в мире приходится на соседние страны, потому что близость сокращает расстояние и время доставки, что приводит к снижению торговых издержек и удешевлению продукции.

По словам Тижуша, точный график морских и воздушных перевозок, а также снижение тарифов могут облегчить внешнюю торговлю и улучшить инфраструктуру. Он подчеркнул, что государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обладают большими торговыми возможностями, и Иран может удовлетворить многие из их требований, однако ему необходимо придерживаться обязательств и обновлять решения.

Тижуш подверг критике запрет на экспорт определенных товаров без предварительного уведомления в связи с тем, что такая тенденция может подорвать доверие иностранных компаний к иранским экспортерам.

Иран экспортировал товары на сумму 258 миллионов долларов в страны ЕАЭС во втором квартале 2021 года и импортировал товары общей стоимостью 347 миллионов долларов за этот период.

Россия занимает наибольшую долю в торговле Ирана со странами — участницами организации, экспортируя продукцию на сумму 135 миллионов долларов.