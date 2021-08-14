Москва, 14 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала о своих планах на будущий год. Она опубликовала список целей в личном Instagram-аккаунте 14 августа.

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева пытается выговорить скороговорку

Исходя из планов блогера, она собирается сыграть в кино. При этом Ивлеева уже посещает курсы актёрского мастерства и вокала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй сезон серии фильмов Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги» покажут по телеканалу «Пятница!». Новый сезон будет состоять из шести влогов, в которых примут участие 12 блогеров.