Рэперы Баста и Скриптонит представили совместный клип
Москва, 14 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Рэпер Баста представил клип на песню «Рай.он». Ролик доступен на YouTube-канале лейбла Gazgolder.
Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano
Баста
В записи песни и съёмках клипа принял участие казахстанский рэп-исполнитель Скриптонит. Ролик был снят в павильоне, но с помощью технологий Virtual Production команда добилась «эффекта дополненной реальности и присутствия в локации».
Добавим, что за сутки клип посмотрели более 483 тыс. человек, а 24 тыс. из них поставили ему отметку «нравится», Благодаря этому видео попало в тренды русскоязычного YouTube.