Москва, 14 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Рэпер Баста представил клип на песню «Рай.он». Ролик доступен на YouTube-канале лейбла Gazgolder.

Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano Баста

В записи песни и съёмках клипа принял участие казахстанский рэп-исполнитель Скриптонит. Ролик был снят в павильоне, но с помощью технологий Virtual Production команда добилась «эффекта дополненной реальности и присутствия в локации».

Добавим, что за сутки клип посмотрели более 483 тыс. человек, а 24 тыс. из них поставили ему отметку «нравится», Благодаря этому видео попало в тренды русскоязычного YouTube.