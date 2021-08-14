Киев, 14 августа, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Советник главы Федерации работодателей Украины по вопросам экономики Павел Вернивский заявил, что в течение ближайших 10−15 лет дефолты в стране станут обыденностью. Об этом сообщает портал «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — приводит издание слова эксперта.

Вернивский также подчеркнул, что вероятный коллапс на внутреннем рынке приведет к уменьшению притока инвестиций в страну.

Аналитик резюмировал свое выступление выводом о том, что те, кто не согласен с его мнением, те не понимают, куда ведут Украину.