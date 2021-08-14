Москва, 14 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Актриса Лиза Арзамасова стала матерью. Об этом 14 августа она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Лиза Арзамасова

https://www.instagram.com/p/CSkNZxdMg_z/

«Счастье», — подписала она фотографию с первенцем. Пол и имя ребёнка пока не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года Лиза Арзамасова сообщила о том, что ждёт ребёнка от фигуриста Ильи Авербуха. Артистка позже призналась, что переболела коронавирусом во время беременности.