Баку, 14 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Достоверность карт минных полей в Карабахе, переданных Арменией Азербайджану, составляет всего 25%. Об этом 14 августа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Точность переданных (Арменией) в последнее время карт (Азербайджану) составляет всего 25%», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля власти Азербайджана передали Армении 15 человек, которые ранее были приговорены к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек. В свою очередь, власти Еревана передали Баку карты минных полей.

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