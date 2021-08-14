Москва, 14 августа, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Певица Клава Кока представила клип на песню «Точка». Ролик доступен на её YouTube-канале.

Скриншот с YouTube Клава Кока

За сутки клип посмотрели более 567 тыс. человек, а 34 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится». Благодаря этому видео попало в тренды видеохостинга.

Ранее Клава Кока рассталась с блогером Димой Гордеем после двух лет отношений. Песню «Точка» она посвятила бывшему возлюбленному.