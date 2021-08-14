Киев, 14 августа, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода представила песню Indie Rock (Vogue) и клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Несмотря на английское название, артистка поёт на украинском языке. Зрители клипа оценили работу певицы и её команды.

«Я получил эстетическое наслаждение от просмотра этого стильного видео», — поделился пользователь STALMANSKY.

«Это очень стильно и качественно», — считает пользователь Love Hate.

«По атмосфере клип похож на ту самую сцену с фотосессией из Неонового демона с молчаливым фотографом и золотой краской. Может, этим и вдохновлялись?» — предполагает пользователь Avonrimst.

Ранее Светлана Лобода анонсировала песню Vogue. Однако перед выходом сингла название решили сменить на Indie Rock (Vogue), однако причина замены неизвестна.