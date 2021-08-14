Ростов-на-Дону, 14 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» на своем поле уступили московскому ЦСКА в матче четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 14 августа на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:3.

ЦСКА

В составе победителей голевыми действиями отметились Яка Бийол, Фёдор Чалов и Константин Марадишвили. У хозяев поля мяч забил Данил Глебов.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Футболисты «Ростова», в активе которых один балл, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа футболисты московского «Спартака» переиграли екатеринбургский «Урал» в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0.