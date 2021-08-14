Москва, 14 августа, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась относительно нового шоу бывшей коллеги Ольги Бузовой. Об этом сообщило издание StarHit.

Петр Данилов ИА Красная Весна Ксения Собчак

По данным СМИ, журналистка раскритиковала подкаст «Бузова Шоу» — она считает, что гости проекта «феерические мужланы, альфонсы и абьюзеры». «…я готовилась посмеяться. Так оно и получилось… гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной… Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства», — говорит Собчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2021 года Ольга Бузова запустила свой подкаст. По словам ведущей, проект об отношениях является «путешествием в мир логики и сознания мужчин».