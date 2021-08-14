Лондон, 3 мая, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Взятие Часова Яра в Донецкой Народной Республике Вооружёнными силами России является лишь вопросом времени, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

«Первоочерёдной проблемой Украины является её опорный пункт на возвышенности в Часовом Яре… Вероятно, это вопрос времени, когда этот город падёт так же, как Авдеевка», — приводит издание слова Скибицкого.

Отмечается, что переход Часова Яра под контроль России откроет российской армии возможность для продвижения к последним крупным городам Донецкой Народной Республики, находящимся под контролем Киева.

Журналисты The Economist, в свою очередь, признали, что ВС РФ качественно изменились с начала специальной военной операции и сейчас действуют как единый организм с чётким планом и под единым командованием.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Associated Press сообщило, что Вооружённые силы Украины понесли большие потери в районе Часова Яра и лишились костяка из-за отсутствия резервов. Кроме того, украинские подразделения вынуждены отступать из-за проблем со снабжением, дефицита боеприпасов и ударов российской артиллерии.

Старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для Foreign Affairs указал, что освобождение Часова Яра позволит российской армии наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ.