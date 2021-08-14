Москва, 14 августа, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Юрия Будагова, бизнесмена и первого супруга телеведущей Ксении Бородиной, объявили в международный розыск. Об этом 14 августа сообщает издание Lenta.ru.

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По данным СМИ, Будаговым заинтересовался Интерпол ещё в июне 2021 года, а 12 августа Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал его. Причиной стало подозрение в мошенничестве в банковской сфере.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Будагов и Ксения Бородина были женаты в период с 2008 по 2011 год. У них есть общая дочь Мария.