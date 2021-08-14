В Зауралье выявили ещё 131 носителя коронавируса
Курган, 14 августа, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки выявили ещё 131 новый случай COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»
41 из них зарегистрирован в Кургане. Также такие случаи обнаружены в ряде других муниципалитетов.
С начала пандемии в регионезафиксировали уже 27 720 случаев COVID-19, добавили в оперштабе.