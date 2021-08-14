Курган, 14 августа, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки выявили ещё 131 новый случай COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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41 из них зарегистрирован в Кургане. Также такие случаи обнаружены в ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионезафиксировали уже 27 720 случаев COVID-19, добавили в оперштабе.