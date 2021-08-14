Москва, 14 августа, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Блогеры Мася и Александр Шпак получили документы о разводе. Об этом они сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

Скриншот страницы Instagram aleksander.shpak Александр Шпак

https://www.instagram.com/p/CShRZbbqWOj/

Александр Шпак считает, что развод — это «верное решение». «Потому что теперь открываются те двери, которые были закрыты прежде», — пишет он под фотографией с бывшей супругой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Мася Шпак (настоящее имя — Ирина Шпак) сообщила о начале бракоразводного процесса с Александром Шпаком. Позже она обвинила блогера в эмоциональном насилии.