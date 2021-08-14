Москва, 14 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака», переигравшие екатеринбургский «Урал» (1:0) в матче четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ), поблагодарили болельщиков после матча. Об этом, как передает Матч ТВ, заявил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин журналистам.

Дмитрий Голубович Роман Зобнин

«Мы (Футболисты московского «Спартака») подошли к болельщикам после игры, как обычно это бывает, — сказал Зобнин. — Поблагодарили фанатов, а они — нас. Ничего сверхъестественного не было».

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа футболисты московского «Спартака» на своем поле переиграли екатеринбургский «Урал» в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:0, прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Читайте также: Зобнин помог «Спартаку» обыграть «Урал» в матче РПЛ