Тюмень, 14 августа, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировали 275 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили уже 50 503 заразившихся. Выздоровели 45 795 человек.

К настоящему времени в больницах на искусственной вентиляции лёгких находится 33 пациента, добавили в оперштабе.