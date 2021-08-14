Анкара, 14 августа, 2021, 21:37 — ИА Регнум. В результате наводнения, произошедшего на севере Турции, погибли по меньшей мере 55 человек. Об этом сообщили в правительственном управлении страны по чрезвычайным ситуациям.

Наводнение

«В результате наводнений погибли 46 человек в Кастамону, восемь человек в Синопе и один человек в Бартыне», — отмечается в заявлении.

Напомним, 11 августа в Турции в результате проливных дождей несколько северных провинций государства поверглись затоплению. Президент страны Реджеп Эрдоган объявил подвергшиеся наводнению территории зонами стихийного бедствия.