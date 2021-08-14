Стамбул, Турция, 14 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Гвинеи Альфом Конде прошли в Стамбуле 14 августа. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

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Журналисты отмечают, что встреча лидеров двух стран состоялась в резиденции «Вахдеттин» в закрытом для прессы режиме.

Темы переговоров не называются.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в наиболее пострадавшей от разгула стихии провинции Кастамону заявил, что он объявил находящиеся на севере страны турецкие регионы, пострадавшие от наводнения, зонами бедствия.

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