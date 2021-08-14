Москва, 14 августа, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в связи с открытием мероприятия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

«Отрадно, что ваш проект, задуманный и воплощенный в жизнь Еленой Васильевной Образцовой, успешно развивается, служит поддержке и профессиональному становлению одаренной молодежи, приумножению легендарных традиций отечественной вокальной школы», — отмечается в приветственной телеграмме.

Президент подчеркнул, что подобное мероприятие служит сохранению памяти о выдающейся оперной певице, которая также была и талантливым педагогом.

Напомним, Международный конкурс имени Елены Образцовой был учрежден в 1999 году. Мероприятие проходит раз в два года, в нем участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет.