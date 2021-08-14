Ереван не ответил на предложение Баку о мирном договоре — Алиев
Баку, 14 августа, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Положительного ответа от Армении на предложение подписать мирный договор так и не получил Азербайджан. Об этом 14 августа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk глава Азербайджана Ильхам Алиев.
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Ильхам Алиев
По его словам, Азербайджан и Армения должны признать территориальную целостность друг друга, после чего должен начаться процесс «установления границ».
«Но мы (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) до сих пор не получили положительного ответа от Армении», — сказал Алиев.
Как передавало ИА REGNUM, 11 августа в МИД Армении сообщили, что заявления Баку, что вооруженные силы Армении занимают азербайджанские территории, являются «ложью».
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