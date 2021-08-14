Москва, 14 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Посетители площадок гастрономической ярмарки «Лето в городе», которые работают в разных районах Москвы до конца августа, смогут попробовать различные экзотические блюда. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка в Марьино

Речь идет о таких кулинарных изысках, как жареное мороженое, азиатские мини-бургеры, плов с фруктами и перепелку на березовых углях с соусом из вишни.

«Специально для посетителей площадок мероприятия «Лето в городе» наши повара откроют секреты приготовления своих блюд. В определенное время на площадках вы сможете стать свидетелем приготовления поистине оригинальных и по-настоящему вкусных блюд», — отметили в департаменте.