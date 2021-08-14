Салехард, 14 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за сутки зафиксировали ещё 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии на Ямале выявили уже 45 473 заразившихся. Выздоровели пока 43 287.

В больницах находятся 818 ковид-пациентов. А скончались от COVID-19 уже 538 граждан. За сутки умерших стало больше на пять человек.