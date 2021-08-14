Ханты-Мансийск, 14 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском АО за сутки зафиксировано ещё 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Югры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 42 обнаружены в Сургуте. Ещё 21 в Нижневартовске, а 15 — в Ханты-Мансийске.

С начала пандемии в регионе выявили уже 67 874 заразившихся коронавирусом. От COVID-19 умерли уже 1007 человек.