Кувандык, Оренбургская область, 14 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области потребовалось 11 дней, чтобы потушить природный пожар. Он ликвидирован 14 августа в 19:15 по местному времени (17:15 мск), сообщает ГУ МЧС по региону.

Htt56.mchs.gov.ru Под Кувандыком ликвидирован крупный пожар

В ведомстве отметили, что распространение огня на территорию населенных пунктов не допущено. В тушении пожара задействовали около 200 человек и более 50 единиц техники, в том числе военный самолет.

Напомним, в Кувандыке из-за природного пожара вводили режим ЧС. Добавим, в регионе властвует сухая и жаркая погода, во многих муниципалитетах сохраняется пятый класс пожарной опасности.