Екатеринбург, 14 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 25-летняя женщина арестована за покушение на убийство своего двухлетнего сына. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Следственным отделом по Ленинскому району предъявил гражданке обвинение. Ей грозит до 15 лет колонии. Ребёнок пока находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в ночь на 13 августа в квартире дома на ул. Машинной. По данным следователей, ребёнок выжил лишь благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.