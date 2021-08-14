Киев, 14 августа, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Группа молодых людей напала на журналиста в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Нападение

Инцидент произошел в субботу, 14 августа, возле здания офиса президента Украины после завершения акции националистов. По последним данным, пострадавшим оказался журналист Александр Кужельный.

Отмечается, что сотрудник СМИ уже обратился в полицию.

В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа пресс-служба национальной полиции Украины сообщила, что у офиса президента Украины в Киеве в ходе столкновений с националистами пострадали несколько правоохранителей.