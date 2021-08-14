Вашингтон, 14 августа, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назначил координатором по вопросу землетрясения на Гаити главу Агентства страны по международному развитию Саманту Пауэр. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Президент санкционировал немедленный ответ США», — отметили в пресс-службе Белого дома.

О каких именно мерах, которые будет принимать администрация президента США, не сообщается.

Напомним, утром, 14 августа, на Гаити произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали по меньшей мере 29 человек.