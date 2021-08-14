Порт-о-Пренс, 14 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В результате землетрясения, произошедшего утром, 14 августа, на юге Гаити, погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщили в эфире государственного телевидения государства.

Bna.bh Землетрясение

«В настоящий момент проходят поиски погибших. На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», — отмечается в заявлении.

Одной из жертв природной стихии стал сенатор республики Габриэль Фортюне. Мощность толчков оценивается в 7,2 балла.