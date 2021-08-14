Вашингтон, 14 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Против компании по производству косметики Fenty певицы Рианны подали иск в суд. Об этом 14 августа пишет издание TMZ.

Instagram.com/badgalriri Рианна

По данным издания, некая артистка обвинила Рианну в том, что она использовала её песню на показе Savage X Fenty. При этом певица якобы выбрала ту версию композиции, в которой содержатся тексты священных исламских притч.

По словам женщины, подавшей иск в суд, она предупредила представителей бренда Fenty об исламских притчах в тексте песни и о том, что использование трека может оскорбить мусульман. Она также отметила, что после шоу ей начали угрожать расправой, из-за чего ей приходится скрываться.

Добавим, что артистка, имя которой неизвестно, требует от компании Рианны компенсацию в размере $10 млн. Представители Fenty и сама певица пока не прокомментировали ситуацию.