Минск, 14 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1151 и достигло 459 998. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 459 998 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 3593.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 454 103 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 7 521 634 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.