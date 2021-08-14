Лондон, 14 августа, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Меган Маркл и Кейт Миддлтон могут стать партнёрами для создания документального фильма. Об этом сообщило издание US Weekly, ссылаясь на свой источник.

Royal.uk Кейт Миддлтон

По данным СМИ, Маркл и Миддлтон заключили сделку со стриминговой платформой Netflix для создания общего проекта. «Это будет документальный фильм, который расскажет о благотворительной деятельности Кейт, а также об огромном влиянии, которое герцогиня оказала своей благотворительностью», — говорит инсайдер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Меган Маркл и принца Гарри Archewell Productions снимет анимационный сериал для Netflix. Шоу будет называться «Жемчужина».