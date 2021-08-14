Стокгольм, 14 августа 2021, 19:56 — REGNUM Решения, принимаемые Михаилом Горбачевым больше других факторов способствовали крушению СССР. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.
Колумнисты издания сделали вывод, что прекращение холодной войны и распад Советского Союза дело рук Горбачева, за что они выразили ему благодарность.
Авторы материала, вышедшего в указанном издании, подчеркнули, что хоть политика Горбачева и была провальной, в долгосрочной перспективе она стала «благословением для мира».