Стокгольм, , 19:56 — REGNUM Решения, принимаемые Михаилом Горбачевым больше других факторов способствовали крушению СССР. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

Колумнисты издания сделали вывод, что прекращение холодной войны и распад Советского Союза дело рук Горбачева, за что они выразили ему благодарность.

«Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем», — сделали вывод журналисты.

Авторы материала, вышедшего в указанном издании, подчеркнули, что хоть политика Горбачева и была провальной, в долгосрочной перспективе она стала «благословением для мира».