Москва, 14 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» на своем поле переиграли екатеринбургский «Урал» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 14 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи в составе победителей стал Роман Зобнин, который забил единственный мяч на 27-й минуте.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Футболисты «Урала», в активе которых один балл, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа футболисты московского «Спартака» уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче третьего тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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