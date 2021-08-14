Вашингтон, 14 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Мужчину, преследовавшего певицу Тейлор Свифт, арестовали в её доме. Об этом 14 августа пишет издание Peopletalk.

Toglenn Тейлор Свифт

По данным СМИ, преследователем артистки стал 28-летний Патрик Ниссен. Он вошёл в дом Свифт через незакрытую дверь, после чего был замечен охранниками. Ранее Ниссену через суд было запрещено приближаться к моделям Белле и Джиджи Хадид.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году суд приговорил к 2,5 годам заключения Эрика Суорбрика. Причиной стало его преследование Тейлор Свифт и отправленные в её адрес угрозы.