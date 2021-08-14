Киев, 14 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от руководства страны жестко наказать виновных в расистских оскорблениях в адрес спортсмена Жана Беленюка. Об этом сообщается в заявлении партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Провокации и оскорбительные выкрики в адрес украинского спортсмена, олимпийского чемпиона и народного депутата от партии «Слуга народа» Жана Беленюка заслуживают самого сурового наказания, а совершившие это правонарушение люди должны отвечать перед законом», — отмечается в заявлении.

Представители партии подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский косвенно ответственен за нападки на спортсмена, так как «покрывает национал-радикалов».

Напомним, ранее, 13 августа, Беленюк заявил, что подвергся в Киеве нападению на почве национальной и расовой нетерпимости.