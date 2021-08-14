Москва, 14 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 6 км от берега в районе Новороссийска произошел выброс нефтепродуктов. Как пишет «Век», хотя представители КТК заявили о том, что разлив нефти не может привести к катастрофическим последствиям для природы, потому что его масштабы составляют всего 400 кв. м, а, значит, не столь значительны, в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) с этим не согласны. По данным сотрудников этой организации, изучивших космические снимки, нефтяное пятно в Черном море в районе Новороссийска занимает около 80 кв. км.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«КТК существует с прямыми нарушениями российского законодательства, — заявил изданию научный руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук, действительный член РАЕН Михаил Делягин. — Поскольку, согласно российским законам, наше государство не может иметь долю в закрытом акционерном обществе, а этот консорциум на протяжении многих лет, с 1992 года, как раз и являлся таковым. Для России невыгодно существование КТК ввиду того, что эта труба принадлежит не целиком нашей стране (как все остальные нефтепроводы), а где у России есть всего лишь доля — и не более того. То есть, мы всем этим, прости Господи, международным инвесторам почему-то дарим очень большие деньги!» Между тем представители международных природоохранных организаций бьют тревогу и напоминают о том, что в России происходит уже не первая экологическая катастрофа, которую пытаются замять представители бизнеса».

«Они уничтожают природу наших курортных зон, — напомнил Делягин, ‑ и данный факт должен стать достаточным основанием для того, чтобы завершить эту бессмысленную аферу, в которую Россия влезла, начиная еще с 90-х годов. Нам уже давно пора перейти к прокачке нефти по национальным трубопроводам, а не по трубам, которые принадлежат представителям тех стран, которые пытаются нас уничтожить».