Оренбург, 14 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировано за сутки ещё 356 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 36,9% находятся в возрасте от 18 до 44 лет. А ещё 6% старше 80 лет.

С начала пандемии в регионе выявили уже 60 851 случай заражения. Выздоровели 50 073 пациента. А скончались от COVID-19 уже 1376 человек.