Карпинск, Свердловская область, 14 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки на север Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев проверил соблюдение всех требований в новом образовательном комплексе в посёлке Сосновка Карпинского городского округа. Строительство школы на 132 места с детским садом на 40 мест было завершено в апреле.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Образовательное учреждение полностью готово к началу учебного года, оснащено мебелью и всем необходимым оборудованием и учебными пособиями. Для обеспечения требований санитарно-эпидемиологической безопасности в помещениях установлены рециркуляторы и дезинфекторы, 98 процентов сотрудников прошли вакцинацию против коронавируса.

«Сегодня наша главная задача, чтобы дети 1 сентября сели за парты, а не за веб-камеры дома. Не для того мы строим и оснащаем школы. Все хотим вернуться к привычному, правильному распорядку жизни. Поэтому мы направили из областного бюджета дополнительно значительный объем средств (более 200 млн рублей) на обеспечение мер эпидбезопасности — установку бактерицидных рециркуляторов, закупку дезинфицирующих средств, приборов термометрии и других средств защиты. Родительские комитеты я бы попросил усилить контроль за соблюдением всех мер и оперативно сообщать мне, если где-то есть нарушения», — подчеркнул Евгений Куйвашев. .

«Такой школы заслуживают все дети. Я очень рад, что у вас получилось построить такую школу быстрее прочих. И педагогам работать здесь — одно удовольствие. Очень внимательно буду следить за тем, как здесь будет идти жизнь. Я попросил директора, чтобы эта школа работала не только для учеников, но и родители были приобщены. Чтобы эта школа стала настоящим центром жизни посёлка», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что в Свердловской области за последние пять лет создано более 33,5 тысячи новых школьных мест. И в регионе продолжается активная работа по возведению новых общеобразовательных учреждений и пристроев к существующим.

«А школы будем продолжать строить. За пять лет открыли более 33,5 тысяч новых мест для школьников. Но до 2030 года численность свердловских школьников вырастет еще на 56 тысяч человек. Все должны сесть за парты. В идеале — в одну смену. В каких-то городах мы с этой задачей справимся быстрее, в каких-то чуть позже. Но задачу такую президент поставил. Будем выполнять», — отметил глава региона.