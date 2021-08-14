Нью-Дели, 14 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 38 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 38 667 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 32 156 493.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 478 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло более 430 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля министр здравоохранения Индии Мансух Мандавиа на парламентском заседании заявил, что вакцинация детей может быть начата в августе.