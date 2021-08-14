Пермь, 14 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Пермском крае скончались за сутки от COVID-19 ещё 20 пациентов. Это следует из официальных сообщений оперштаба.

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К утру 14 августа общее количество умерших находится на отметке 3626 человек. Сутками ранее такой показатель равнялся 3597.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрировано уже 79 696 ковид-пациентов. Из них выздоровели пока 70 353.