Вашингтон, 14 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Американка Дженнифер Хаф подала в суд на рэп-исполнительницу Ники Минаж и её мужа Кеннета Петти. Об этом 14 августа пишет издание Е!

Tamtam7683 Ники Минаж

По данным СМИ, Хаф обвиняет певицу и её супруга в попытке подкупа, преследовании, а также в запугивании и побоях. Женщина утверждает, что Минаж вместе с мужем требовали её «отречься от утверждения о том, что Петти изнасиловал её», а также предлагали взамен $500 тыс. и видеопоздравление с днём рождения для её дочери «в качестве бонуса». После звонков рэп-исполнительницы Хаф впала в депрессию, а также у неё развилась паранойя.

Добавим, что в 1995 году Кеннет Петти был осуждён за попытку изнасиловать Дженнифер Хаф. Он был заключён под стражу на четыре с половиной года.