Кабул, , 18:50 — REGNUM Истребители ВВС США нанесли удар по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Налеты были осуществлены в городе Кандагар, расположенном на юге Афганистана. По предварительным данным среди террористов есть убитые и раненые.

Напомним, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за прошедшие дни взяли под контроль 21 из 34 административных центров Афганистана.