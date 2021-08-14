Оренбург, 14 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 14 августа во время тушения крупного пожара в центре города пострадал пожарный. На него обрушились балки перекрытия, сообщает orenburg.media.

56.mchs.gov.ru Пожар в Оренбурге

Пожарного извлекли из-под завалов и оказали медпомощь. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Ранее в мэрии, сообщали о двух госпитализированных из-за ЧП. На данный момент число травмированных увеличилось.

По данным телеграм-канала Пул№56, в результате пожара, который до сих пор властвует в переулке Почтовый, пострадали три человека. Одному с диагнозом «отравление» оказана помощь на месте, он отказался от госпитализации. Двое других осмотрены в горбольнице №4, отпущены на амбулаторное лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Оренбурга введен режим ЧС локального характера. Пожар уничтожил девять зданий, в том числе шесть жилых домов. 17 человек обратились к местной власти с просьбой предоставить ночлег и питание.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области, когда пожарные приехали на место возгорания, то горели два дома — жилой и нежилой. В помещениях происходило горение баллонов с бытовым газом. Это помешало оперативно пройти в горящие дома из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников находящихся в зоне боевых действий по тушению.